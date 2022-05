Polícia Militar prende ladrão e recupera motocicleta furtada em Votuporanga 

Equipes da corporação realizaram o cerco e interceptaram o suspeito que foi apresentado na Central de Flagrantes.

Um homem suspeito de furtar uma motocicleta foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (19.mai), em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, após informações sobre a ação do criminoso, a corporação iniciou um cerco com viaturas de Força Tática e Radiopatrulhamento que resultou na interceptação e prisão do indivíduo, além da recuperação do veículo.

A motocicleta foi apresentada na Central de Flagrantes, assim como o suspeito que permaneceu à disposição da Justiça.