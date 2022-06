Polícia Militar prende ladrão e recupera carro furtado 

Fiat/Toro furtada em Nhandeara/SP foi recuperada após perseguição policial na Rodovia Feliciano Salles da Cunha.

A Polícia Militar prendeu, após intensa perseguição pela Rodovia Feliciano Salles da Cunha (SP-310), um ladrão, de 45 anos, que furtou uma Fiat/Toro na área central de Nhandeara/SP, na noite desta quarta-feira (22.jun).

De acordo com o apurado, equipes da corporação de Votuporanga/SP, realizavam patrulhamento pelo município vizinho, quando foram informados por um motociclista de que o veículo havia sido furtado, repassando as características do suspeito e do carro, com placas de Belo Horizonte/MG.

Em seguida, com apoio de outras equipes, o veículo foi localizado na rodovia, seguindo no sentido São José do Rio Preto/SP, em alta velocidade. Após diversas ordens de parada emitidas pelos policiais, que foram ignoradas pelo indivíduo, a corporação conseguiu abordar o veículo após acompanhamento.

Dentro do carro, os policiais prenderam I.N.L., morador de São José do Rio Preto, que foi apresentado na Central de Flagrantes em Votuporanga, ouvido e arbitrado fiança; contudo, como não foi paga, ele permaneceu à disposição da Justiça.