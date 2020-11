Polícia Militar prende homens por tráfico de drogas em Jales

Com eles, foram encontrados R$123,00, além de várias pedras de crack.

Na última quarta-feira, por volta das 18:30h, policiais militares realizavam o patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Vila União em Jales, quando avistaram F.G. entregando uma porção de crack a um condutor de um veículo.

Os dois tentaram fugir, mas foram abordados. Com F.G., o qual já cumpriu pena por tráfico de drogas, foi encontrado R$123,00, além de várias pedras de crack acondicionadas em um saquinho dispensado no chão.

F.G. foi novamente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O usuário/comprador foi ouvido e liberado.

No Jardim Oiti …

Também na noite de quarta-feira, 04, por volta das 20:00h, policiais militares receberam informação dos investigadores da DISE sobre uma denúncia da pratica de tráfico de drogas envolvendo O.M.S., morador de uma chácara na Rua dos Sabiás.

Os militares intensificaram o patrulhamento no bairro e visualizaram O.M.S. correr para dentro de sua casa e arremessar uma sacola num terreno. Na sacola havia varias porções de maconha e uma balança de precisão.

No quarto do indivíduo foram encontradas mais três porções de maconha e R$160,00, mais uma porção no sofá e uma num vaso na varanda. O.M.S. foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

