Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas no bairro Pró-Povo 

Indivíduos de 19 e 20 anos foram presos com porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro.

Policiais militares de Força Tática, com auxílio de demais equipes da corporação, prenderam dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado pelo Diário, os policiais realizavam patrulhamento pelo Rua Rio Araguaia, quando observaram à distância uma transação suspeita, onde um casal em um veículo adquiria o que seria entorpecente; contudo, após o veículo saiu do local rapidamente, a abordagem foi realizada no cruzamento da Rua Vergílio Moretti com a Avenida Jerônimo Figueira da Costa, sendo localizado uma maconha.

De volta ao local inicial, os policiais encontraram D.E., 20 anos e G.A.M.F., de 19 anos, na calçada, sendo que tentaram se correr para dentro da residência, porém, foram acompanhados e contidos. Já em vistoria pela casa, os policiais localizaram porções de maconha, cocaína e crack; além de dinheiro e apetrechos utilizados na traficância.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça. Por sua vez, o casal dependente químico foi ouvido e liberado.