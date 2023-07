Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas em Cardoso 

Um adulto e um adolescente foram flagrados com porções de crack na Rua Dorotheu Ribeiro Baião.

Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas em Cardoso/SP, na noite do último domingo (2.jul).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela cidade, cientes de denúncias sobre dois indivíduos que realizavam tráfico de drogas naquela área; no entanto, pela Rua Dorotheu Ribeiro Baião, avistaram a dupla – já conhecida nos meios policiais – sentada em um banco, e optaram pela abordagem.

Contudo, quando notaram a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, dispensando algo no chão próximo a uma árvore. Em seguida, após serem abordados, os PMs encontraram em busca pessoal, com o adolescente, R$ 30 em cédulas diversas e um celular; já com o adulto, havia apenas um celular.

Os policiais recuperaram o objeto descartado anteriormente, um maço de cigarros contendo 10 porções de crack, embrulhadas em papel alumínio.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.