Polícia Militar prende dupla por furto em Votuporanga 

Indivíduos foram presos na madrugada desta terça-feira; fios elétricos e um alicate foram apreendidos.

Na madrugada desta terça-feira (28.fev) policiais militares de Força Tática prenderam dois indivíduos suspeitos de praticarem furtos em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, uma equipe realizava patrulhamento, quando foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de um furto em andamento pelo bairro Santa Luzia, no pátio de uma instituição de ensino.

Contudo, em posse das características do suspeito, os policiais avistaram o indivíduo atravessando a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Após abordado, em busca pessoal, a equipe localizou a ferramenta utilizada no furto.

De volta ao local do crime, os PMs notaram que o indivíduo invadiu o local após escalada e tentou subtrair equipamentos elétricos; constataram também que homem já é conhecido no meio policial pela prática de outros furtos, sendo preso em flagrante.

Outro caso

Em outra ocorrência da mesma natureza, um homem também já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento na prática de furtos acabou preso.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial. De posse das características do suspeito, os policiais localizaram-no pela Rua Anita Costa; com ele, a equipe encontrou um emaranhado de fios.