Polícia Militar intercepta negociação do tráfico e quatro acabam presos

Ocorrência contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária e prendeu suspeitos em Fernandópolis/SP e Jales/SP.

Na noite de quinta-feira (8), quatro homens foram presos pela Policia Militar durante uma operação que contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária, em Fernandópolis/SP. O quarteto teria envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com apurado pelo Diário de Votuporanga, a PM foi informada de que dois homens em um veículo Ford/Fiesta haviam se deslocado de Fernandópolis para Jales/SP, de onde buscariam drogas para traficarem naquele município.

Em contato com policiais militares rodoviários, montaram um cerco na Base da Polícia Militar Rodoviária, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), conseguindo abordar o veículo suspeito e em seguida, localizar cerca de um quilo de maconha e uma porção de cocaína no interior do carro.

Após breve entrevista, os dois indivíduos que estavam no veículo teriam confessado o teor das informações e que de fato teriam ido até Jales, buscar drogas que supostamente haviam sido encomendada por uma terceira pessoa que residia em Fernandópolis.

A polícia foi até o imóvel do ‘vendedor’ dos entorpecentes em Jales, que acabou encontrado e preso; pelo local, mais um tablete de maconha foi apreendido. Já o indivíduo que havia encomendado a droga, em Fernandópolis, também foi localizado e preso.

O quarteto foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.