Polícia Militar frustra entrega de droga e prende trio em Fernandópolis

De acordo com a corporação, 23 tijolos de maconha e outras 13 porções grandes da droga foram apreendidos; entregador era de Votuporanga/SP.

A Polícia Militar prendeu três pessoas em flagrante por tráfico de drogas na esquina da Avenida Augusto Cavalin com a Rua Marinho Lopes, no bairro Terra das Paineiras, em Fernandópolis/SP, na noite de quarta-feira (24).

De acordo com informações, policiais militares realizavam patrulhamento pela avenida, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta e, em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

Com os suspeitos, nada de ilícito foi encontrado, exceto pelo nervosismo exagerado dos indivíduos; em seguida, a equipe percebeu quando nos aparelhos de celular da dupla haviam mensagens sobre uma suposta entrega de maconha, que aconteceria minutos depois, quando um traficante chegaria de Votuporanga/SP em um VW/Gol, de cor prata.

Ainda no diálogo no telefone, o entregador afirmava que estava desligando a conexão de internet para que o celular não fosse rastreado.

Diante das informações, os policiais organizaram uma operação para recepcionar o entregador, sendo localizado no veículo 23 tijolos de maconha e outras 13 porções grandes da droga no banco traseiro do carro.

O trio identificado como C.F.D., C.J., e B.L.G.C., acabou preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo apresentados no Plantão Policial, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça. Veículo e celulares foram apreendidos.

*Com informações do regiãonoroeste