Polícia Militar fecha festa clandestina com 200 pessoas em Fernandópolis e captura foragido da Justiça

Algazarra ocorreu no bairro Jardim Vitória; duas pessoas foram indiciadas.

Uma ação da Polícia Militar de Fernandópolis fechou uma festa clandestina que estava sendo realizada na madrugada do sábado (23), no bairro Jardim Vitória ao lado do Recinto de Exposições Percy Semeghini, em Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, uma denúncia anônima de perturbação de sossego levou os policiais a deslocarem até a Rua Dercílio Luiz Pereira e depois de constatado que havia grande volume de veículos e pessoas, foi feito pedido de reforço policial e início de abordagem aos indivíduos.

No local, os policiais militares flagraram aproximadamente 200 pessoas, caracterizando aglomeração em período de pandemia, com algazarra e som em alto volume. Além de que os participantes teriam desembolsado R$ 10,00 para pagar cada ingresso.

Duas pessoas foram indiciadas e vão responder pelos crimes de perturbação de sossego e funcionamento sem autorização devido ao decreto contra a Covid-19.

Os indivíduos foram apresentados no Plantão Policial de Fernandópolis. Ainda durante a ocorrência, um procurado pela Justiça foi capturado.

*Com informações do Região Noroeste