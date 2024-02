Polícia Militar fecha ‘desmanche’ e recupera motos furtadas em Votuporanga 

Três veículos e diversas peças foram recuperadas na zona norte; um indivíduo foi preso.

Em uma ação da Polícia Militar, em decorrência da Operação Saturação, nesta sexta-feira (2.fev), um suspeito foi preso, três motocicletas furtadas e peças foram recuperadas e, um ‘desmanche’ foi fechado na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o indivíduo que foi preso em flagrante é apontado pela PM como o responsável por uma série de furtos de veículos na cidade e também em toda a região. A ação policial aconteceu nos bairros Pró-Povo e Jabuticabeiras.

Segundo a corporação, as equipes conduziram uma operação, com esforços em imóveis abandonados, onde havia suspeitas de que veículos furtados poderiam estar escondidos; sendo que durante as diligências e com informações sobre motocicletas furtadas circulando na região, adentraram em uma casa vizinha aos imóveis sob investigação. Com a autorização do morador, as autoridades encontraram três motocicletas que foram identificadas como produtos de furto.

Os PMs também encontraram e apreenderam um chassi com numeração intacta e diversas peças relacionadas a outras motos, sugerindo a prática de desmanche no local. A investigação constatou que um dos chassis pertencia a outra motocicleta furtada em outro município.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.