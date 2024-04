Polícia Militar esclarece furtos em Votuporanga 

O suspeito foi detido e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado. Produtos furtados teriam sido trocados por entorpecentes.

A Polícia Militar elucidou dois furtos ocorridos em Votuporanga/SP, um deles contra um estabelecimento comercial na Avenida Prestes Maia, no bairro Estação. Nesta terça-feira (17.abr), o indivíduo foi detido e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela área central, quando tomaram ciência de furtos ocorridos no início da semana, no período noturno. As investigações preliminares e análise de imagens de vigilância permitiram a identificação do suspeito, conhecido pela prática de furtos na região, utilizando uma motocicleta Dafra, de cor prata.

As equipes localizaram e abordaram o suspeito próximo à sua residência, sendo que após ser questionado, ele admitiu a autoria dos furtos, declarando ter trocado os itens subtraídos por entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito, o veículo e as vestes utilizadas durante os delitos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foi elaborado um boletim de ocorrência, resultando na apreensão dos objetos e da motocicleta.