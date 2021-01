Polícia Militar desarticula quadrilha, detém dupla e recupera três motocicletas furtadas em Votuporanga 

Operação contou com apoio da equipe de Parisi/SP e do helicóptero Águia da PM na caça de um dos ladrões que adentrou em área de mata.

Desde as primeiras horas de quarta-feira (6), uma grande movimentação de policiais militares chamou a atenção dos votuporanguenses, inclusive contando com o reforço pelo ar do helicóptero Águia e com apoio de equipes da corporação de Parisi/SP.

Ainda na madrugada, uma motocicleta foi furtada em Votuporanga/SP e durante a fuga, já próximo do trevo no sentido Parisi, os ladrões se depararam com uma viatura da Polícia Militar que optaram pela abordagem.

Um dos indivíduos acabou preso em flagrante, enquanto o comparsa que estaria portando uma arma de fogo teria conseguido fugir adentrando em uma área de mata próximo ao bairro 6° Distrito.

A ocorrência ganhou reforço de outras equipes da corporação, incluindo o helicóptero que efetuou patrulhamento aéreo na tentativa de localizar o criminoso.

Horas mais tarde, outras duas motocicletas furtadas foram recuperadas escondidas em uma casa no bairro São João, na zona sul de Votuporanga.

Ainda segundo informações, durante entrevista aos policiais, o indivíduo preso teria contado que eles planejavam assaltar uma empresa imobiliária em Votuporanga e, o crime ocorreria no final daquela manhã.

Uma mulher foi detida e apresentada no 3º Distrito Policial, onde foi ouvida e seu suposto envolvimento com o caso ainda seria possivelmente determinado posteriormente.

Os policiais ainda afirmaram que o indivíduo que fugiu pela área de mata já é conhecido das equipes e que as buscas continuariam até a elucidação do crime.