Polícia Militar cumpre mandado de condução coercitiva e apreende espingarda 

A abordagem aconteceu em Ilha Solteira/SP.

A Polícia Militar de Ilha Solteira/SP cumpriu um mandado de condução coercitiva para internação e apreendeu uma espingarda, na tarde da última terça-feira (13.dez). Um homem, de 36, anos, acabou detido.

Os policiais foram até a residência do indivíduo que, ao avistar a equipe, se trancou no banheiro da residência armado com uma espingarda, vários cartuchos e outras armas brancas. Com a proposta de preservar a vida e integridade física teve início uma longa negociação.

Durante as negociações, o indivíduo apontou a espingarda aos policiais por diversas vezes sendo que, em uma dessas ocasiões, verificando que não havia o risco de disparo, esta foi retirada das mãos dele.

Em um segundo momento, já sem a arma, ele investiu contra os policiais com uma barra de cano e uma faca, sendo necessário o uso da arma de incapacitação (Taser), para imobilizar o indivíduo. Ele foi conduzido ao pronto-socorro local para avaliação médica e posterior internação.

*Com informações da band.uol