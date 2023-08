Polícia Militar captura procurados pela Justiça em Votuporanga 

Prisões ocorreram no fim de semana nos bairros Estação e Célio Honório Júnior.

Um homem de 28 anos que constava como procurado pela Justiça foi preso na madrugada deste domingo (13.ago), na Avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 3h, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

Após busca pessoal, em pesquisa de documentos, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto para E.H.N.L., com pena imposta de 60 dias.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Procurada é presa no bairro Célio Honório Júnior

Em outro caso, também neste fim de semana, uma mulher que constava como procurada pela Justiça da região foi presa no bairro Célio Honório Júnior. Ela cumprirá pena de oito anos e 10 meses pelo crime de tráfico de drogas e associação para o crime.

De acordo com o apurado, policiais militares da atividade delegada [convênio do município para reforçar a segurança] realizavam patrulhamento pelo bairro, quando se depararam com a mulher, já conhecida nos meios policiais, no interior da garagem de sua residência; no entanto, ao notar a presença da equipe, ela adentrou para o interior da casa no intuito de se esconder.

Cientes da existência do mandado de prisão em aberto, os PMs conseguiram localizá-la e prendê-la. Mulher foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.