Polícia Militar captura procurados pela Justiça em Votuporanga 

Os PMs apreenderam um adolescente e um homem em situação de rua que era procurado pela Justiça de Cardoso/SP.

Um adolescente que constava como procurado pela Justiça foi apreendido na tarde da última quinta-feira (27.jul) em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, os policiais militares, cientes do mandado de busca e apreensão, estiveram no imóvel do indivíduo, sendo que ao perceber a aproximação da PM, tentou fugir e se escondeu dentro de um guarda-roupas, contudo, foi detido e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi colocado à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, também no período da tarde, os PMs realizavam patrulhamento pelas praças de Votuporanga, quando pela Concha Acústica abordaram um indivíduo em atitude suspeita, contudo, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, em pesquisa de antecedentes os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça da Comarca de Cardoso/SP. Ocorrência também foi apresentada na Central de Flagrantes.