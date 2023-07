Polícia Militar captura procurado pela Justiça 

Indivíduo foi flagrado no interior de um veículo na Avenida Nasser Marão, no bairro Parque Industrial.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso na tarde da última quarta-feira (26.jul), na Avenida Nasser Marão, no bairro Parque Industrial, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado pelo Diário, policiais militares realizavam patrulhamento pelas imediações das obras do shopping, quando avistaram o indivíduo em um veículo Duster/Renault e optaram pela abordagem; no entanto, em busca pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, os PMs realizaram uma pesquisa de antecedentes e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.