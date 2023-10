Polícia Militar captura adolescente procurado pela Justiça 

Indivíduo estava evadido da Fundação Casa de Rio Preto, onde cumpria regime semiaberto.

Um adolescente que constava como procurado pela Justiça foi apreendido com uma bicicleta motorizada sem identificação no final da manhã da última sexta-feira (29.set), em Votuporanga/SP.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de Comando da Atividade Delegada realizava patrulhamento ostensivo pela zona oeste da cidade, quando pela Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos se deparou com um indivíduo conduzindo uma bicicleta motorizada sem qualquer tipo de identificação, em desacordo com as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e optaram pela abordagem.

Em seguida, os PMs constataram que se tratava de um menor de idade já conhecido nos meios policiais por diversos crimes contra o patrimônio, principalmente furtos de motocicletas pela área central, e após consulta mais aprofundada constataram que o indivíduo estava evadido da Fundação Casa de São José do Rio Preto/SP, onde cumpria regime semiaberto.

O indivíduo foi apreendido e conduzido até a Fundação Casa, pois havia determinação judicial devido a evasão para que o menor regredisse de regime e fosse internado.