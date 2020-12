Polícia Militar apreende quase 400 quilos de maconha escondido em caminhão

Abordagem do Batalhão de Ações Especiais de Polícia ocorreu em Novo Horizonte/SP.

Policiais Militares do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José do Rio Preto/SP faziam patrulhamento pelo município de Novo Horizonte/SP, na terça-feira (22), quando avistaram um veículo Toyota/Corolla, de cor preta, com a placa traseira coberta de lama.

Estranhando a situação, os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não respeitou e começou uma fuga. Devido ao grande fluxo de veículos pela via e o risco alto de acidente, não foi possível fazer a abordagem do carro.

Porém, ao retornarem para a área de patrulhamento, os policiais viram um caminhão e, a passageira, ao ver as viaturas se aproximando, teria se agachado rapidamente, o que despertou a atenção dos militares.

Eles fizeram a abordagem do veículo e na revista encontraram, debaixo dos assentos, 13 caixas de papelão. Dentro delas tinham 416 tijolos de maconha, que estavam envoltos em fitas adesivas. O peso total foi de 372 quilos do entorpecente.

Diante do flagrante, a mulher e o indivíduo que dirigia o caminhão foram presos e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.