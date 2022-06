Polícia Militar apreende mais de 30 kg de maconha em Votuporanga

Cinco suspeitos foram presos no bairro Guarani, sendo quatro homens e uma mulher.

Uma operação conjunta entre equipes da Polícia Militar resultou na apreensão de 23,4 kg de maconha e 8 kg skunk, considerada uma “supermaconha”, no bairro Guarani, em Votuporanga/SP, no final da tarde desta terça-feira (14.jun).

De acordo com apurado, ação que reuniu policiais militares de Força Tática, ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), Atividade Delegada, Atividade Delegada Ambiental, equipes de área e o Capitão Pagotto, comandante da corporação na cidade – que assumiu na última semana, no lugar do Capitão André Naverrete, resultou na prisão de cinco suspeitos, sendo quatro homens e uma mulher; além da apreensão de um veículo VW/Voyage e uma motocicleta Honda/CG 150 Titan.

Os presos, todos maiores de idade, foram apresentados na Central de Flagrantes, ouvidos e autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, sendo colocados à disposição da Justiça.