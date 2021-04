Polícia Militar apreende adolescentes com drogas em Votuporanga

Indivíduos foram apresentados na DISE, onde foram ouvidos e liberados, permanecendo o caso à disposição da Justiça.

Na tarde de quinta-feira (8), a Polícia Militar apreendeu três menores de idade com porções de drogas, no bairro Matarazzo, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento, quando visualizaram dois jovens em atitude suspeita; porém, ao notarem a presença da viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo, sendo abordados e revistados. Em busca pessoal, foi localizado na cintura de W.L.S.M., já conhecido nos meios policiais, duas porções de crack e um celular. Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o adolescente teria confessado a traficância da droga e que aquela porção seria avaliada em R$ 200,00.

Já o outro indivíduo, foi identificado como I.R.R., nada de ilícito foi localizado; contudo, enquanto as equipes faziam averiguação nas proximidades, outro indivíduo ao sair de sua residência, ao lado do local da abordagem, ao ver os policiais, se assustou, tentando fugir e se esconder no interior da casa. Suspeitando da situação, os policiais o acompanharam e ele acabou abordado e identificado como K.S.Z., também adolescente.

Em seguida, como o suspeito foi encontrado um celular, e durante buscas na varanda, foram encontradas 36 pinos e seis trouxinhas de cocaína, 25 pedras de crack, meio tablete e uma porção de maconha, um outro celular, um rolo de plástico insulfilm, uma lâmina de gillete, além da quantia de R$ 79,00 em cédulas.

Questionado, ele teria confessado que a droga ali encontrada era sua, e que utilizava aquele local juntamente com W., para fracionar e embalar os entorpecentes que seriam traficados.

Diante do flagrante, os indivíduos foram apreendidos e apresentados na sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde foram ouvidos e liberados, permanecendo o caso à disposição da Justiça.