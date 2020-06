Polícia Militar aborda 3 homens com linhas chilenas (cerol)

Eles vieram de Pereira Barreto vender pipas e material proibido em Votuporanga.

Três homens foram abordados pela Polícia Militar ontem (21) com 68 pipas e 14 rolos de linha chilena em uma área próxima do bairro Residencial Figueiras, em Votuporanga.

O material todo foi apreendido na Central de Flagrantes. No local da abordagem havia centenas de pessoas, mas o grupo se espalhou e fugiu quando a viatura se aproximou. Os homens são moradores de Pereira Barreto e a suspeita da polícia é de que eles vieram vender os produtos em Votuporanga.

A comercialização de linha chilena é proibida no Brasil. Ela é altamente cortante e coloca em risco a vida de pessoas, principalmente motociclistas e ciclistas atingidos durante a soltura de pipas.

Outra apreensão semelhante foi feita pela PM nos últimos dias em Votuporanga. Quem for flagrado com linha chilena ou cerol é indiciado por colocar em risco a vida de terceiros. Se for menor, os pais ou responsáveis também podem arcar com as penalidades.