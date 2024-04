Polícia investiga se filho jogou a mãe para fora do carro em alta velocidade, em Andradina

Simone do Nascimento sofreu fraturas graves pelo corpo e afundamento no crânio; ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de Três Lagoas/MS investiga se a psicóloga Simone do Nascimento caiu de um carro em alta velocidade ou se foi empurrada e jogada para fora do veículo pelo filho dela, de 24 anos. O jovem está preso preventivamente.

Segundo informações da Polícia Militar, no último domingo (7.abr), por volta das 20h, a corporação foi chamada para atender uma ocorrência com vítima grave. Simone foi encontrada caída em uma calçada, com fratura exposta no joelho e afundamento no crânio.

O filho dela informou aos policiais que os dois estavam em um rancho em Três Lagoas e haviam consumido bebidas alcoólicas. Ele dirigia um GM/Ônix quando, na altura do shopping da cidade, a mãe teria aberto a porta do veículo e se jogado. Ainda de acordo com a PM, ele disse que colocou a mãe dentro do automóvel e foi até a casa da avó e depois deixou a mãe na calçada.

Uma equipe do Resgate foi acionada para socorrer Simone, mas ela já estava sem vida quando a ambulância chegou no local.

No Plantão Policial, o médico legista atestou que o motorista estava embriagado e ele foi autuado em flagrante por embriaguez no volante, omissão de socorro e morte suspeita.

*Com informações do sbtinterior