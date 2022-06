Polícia investiga morte de recém-nascido que deu entrada no hospital com hematomas no corpo; mãe foi presa 

Mãe da criança foi presa temporariamente. Menino chegou à UPA de Olímpia/SP com hematomas pelo corpo.

A Polícia Civil de Olímpia/SP investiga as circunstâncias da morte de um bebê de apenas 17 dias de vida.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais levaram o filho para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e disseram que a criança havia se engasgado com leite.

Médicos tentaram reanimar o recém-nascido, mas não conseguiram. O corpo da criança foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para passar por exames.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Olímpia, o bebê deu entrada no hospital já sem os sinais vitais e com hematomas em diferentes partes do corpo.

A mãe da criança foi presa temporariamente e encaminhada à cadeia de Bebedouro/SP. O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

*Com informações do g1