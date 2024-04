Polícia investiga morte de mulher encontrada no banheiro com sinais de violência em Catanduva

Crime foi descoberto pela polícia na quinta-feira (11). Corpo de Carolina Stefany Latorre Rosa, de 24 anos, foi encontrado pelo irmão.

A Polícia Civil vai investigar a morte de uma mulher, de 24 anos, encontrada com sinais de violência dentro do banheiro no apartamento onde morava, em Catanduva/SP. O crime foi descoberto pela polícia nesta quinta-feira (11.abr).