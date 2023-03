Polícia investiga morte de mulher após queda em banheiro de pronto-socorro 

Vítima de 55 anos chegou a ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba/SP, mas não resistiu.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a morte de Soraya Alves Haddad, de 55 anos, que morreu após sofrer uma queda durante o banho no pronto-socorro municipal de Araçatuba/SP. Caso foi registrado nesta terça-feira (14.mar).

De acordo com boletim de ocorrência, registrado pelo marido da vítima como morte suspeita, Soraya foi internada no pronto-socorro municipal no último domingo, em consequência de sequelas sofridas após ser infectada pela covid-19.

Nessa terça-feira, o marido dela, que a acompanhava, deixou o local e retornou às 11h, quando foi informado que ela havia sofrido uma queda em um banheiro, teve de ser intubada e transferida ao setor de emergência da Santa Casa, mas não teve informações detalhadas do que teria ocorrido.

Ele foi ao quarto onde sua esposa estava internada e recebeu a informação de outros pacientes de que ela havia sido levada por uma pessoa da equipe de enfermagem para tomar banho. A profissional teria deixado a mulher sozinha no momento em que houve a queda.

Na noite de terça-feira, ele recebeu a informação na Santa Casa de que Soraya havia morrido, por volta de 19h20, em consequência dos ferimentos sofridos.

O corpo foi encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) e passaria por exame necroscópico antes da liberação para velório e enterro.

A Secretaria de Saúde de Araçatuba ainda não comentou o caso.

