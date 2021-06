Polícia investiga morte de gatos com sinais de envenenamento: ‘Cena de horror’, diz moradora

“A pessoa teve o trabalho de temperar a carne com chumbinho. Morrer envenenado é muito cruel. Os gatos sofrem demais”, diz a estudante.

Boletins de ocorrência foram registrados em todos os casos. Um grupo de protetoras de animais também acompanha as investigações da Polícia Civil.

“A gente espera que as autoridades vejam e tomem providências. A pessoa que faz isso com animais também pode fazer com seres humanos. A lei é para ser cumprida”, conta a protetora de animais Jovani Pereira.