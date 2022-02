Polícia investiga morte de bebê de 1 ano levada ao pronto-socorro com sinais de violência física e sexual em Penápolis 

Mãe e o padrasto da criança foram questionados sobre o ocorrido e disseram que colocaram a filha para dormir na noite de domingo (13) e perceberam que a criança estava morta nesta segunda-feira (14).

A Polícia Civil de Penápolis/SP vai instaurar inquérito para investigar a morte de uma menina de 1 ano que deu entrada no pronto-socorro na tarde desta segunda-feira (14.fev).

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança chegou com rigidez cadavérica, diversas marcas roxas e dilaceração do ânus, aparentando violência sexual.

A médica responsável por receber a menina, que foi levada por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, acionou a Polícia Militar após notar os sinais de violência e suspeitar da versão apresentada pela mãe.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe e o padrasto da criança foram questionados sobre o ocorrido e disseram que colocaram a filha para dormir na noite de domingo (13) e perceberam que a criança estava morta somente quando foram acordá-la na manhã desta segunda-feira (14).

O policial militar que conversou com a mãe e o padrasto entrou em contato com o Conselho Tutelar, descobrindo que havia diversas denúncias de maus-tratos envolvendo a vítima.

O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Penápolis. Exames periciais serão realizados no corpo da menina. Nenhuma prisão tinha sido feita até a publicação desta reportagem.

*Informações/g1