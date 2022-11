Polícia investiga explosão que deixou técnico de ar-condicionado ferido em Rio Preto 

Ele realizava um serviço em uma clínica quando, ao abrir o carro para pegar equipamentos, ocorreu a explosão. Vítima sofreu queimaduras nos membros superiores.

Um técnico de ar-condicionado ficou ferido após uma explosão ser registrada dentro de um carro parado no estacionamento de uma clínica. O caso aconteceu no bairro Jardim Redentor, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de quinta-feira (11.nov).

Segundo o boletim de ocorrência, o funcionário realizava um serviço no estabelecimento quando, ao voltar ao veículo para pegar equipamentos, ocorreu a explosão.

O homem, de 27 anos, teve queimaduras nos membros inferiores. Ele foi socorrido, levado a um hospital particular e recebeu alta.

Ainda conforme o registro policial, o auxiliar da vítima contou que dentro do carro havia dois cilindros, um de oxigênio e outro de acetileno, mas não soube informar o motivo da explosão.

O caso, registrado na delegacia de Rio Preto como explosão, será investigado pela Polícia Civil.