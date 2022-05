Polícia investiga denúncia de jovem agredida, obrigada a andar em cacos de vidro e mantida presa em casa 

Segundo o boletim de ocorrência, vítima de 21 anos relatou que passou a ser agredida pelo companheiro no dia 29 de abril, em Rio Preto; agressor não foi preso.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP vai investigar a denúncia de uma jovem de 21 anos que foi agredida, obrigada a andar sobre cacos de vidro e mantida presa em casa por uma semana.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na quinta-feira (5.mai), a vítima contou à polícia que começou a ser agredida pelo companheiro no dia 29 de abril. Ela também relatou que, sob ameaça, andou sobre cacos de vidro de um prato quebrado e foi trancada em casa, sem poder se comunicar com familiares.

Na quinta-feira, a vítima conseguiu falar com um tio, saiu de casa com a filha do casal e denunciou o caso à polícia.

Ainda de acordo com o registro policial, foi solicitada medida protetiva contra o agressor. Ele não foi preso. O caso será investigado.

*Informações/g1