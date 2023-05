Polícia investiga denúncia de estupro contra criança em escola de Palmeira D’Oeste 

Segundo o boletim de ocorrência, vítima de 11 anos sentiu dor no pênis após voltar da escola e polícia foi acionada. Servidor público foi afastado, segundo a prefeitura.

A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro contra uma criança de 11 anos, em uma escola municipal em Palmeira D’Oeste/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, na última terça-feira (16.mai), policiais militares foram informados que um menino vítima de abuso sexual deu entrada no pronto-socorro da cidade.

A mãe do menino relatou que, após voltar da escola, ele reclamou de dor na região do pênis. Quando questionada, disse que um “tio” da escola cometeu o crime no banheiro da unidade de ensino. Um exame de corpo de delito foi expedido para a vítima.

O suspeito, que trabalha na Escola Municipal Professor Disnei Antônio Monzani, não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado como estupro e será investigado.

Em nota, a Prefeitura de Palmeira D’Oeste disse que a diretora da escola entrou em contato com a mãe da criança e acionou o Conselho Tutelar. Informou também que não tolera este tipo de ato e afastou o servidor público, que deverá responder pelo crime, caso comprovado.