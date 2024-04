Polícia investiga denúncia de agressão e ofensa de professora contra menina diagnosticada com autismo em escola 

Boletim de ocorrência foi registrado no dia 19 de março, em Cosmorama/SP. Menina teria sido agredida com um tapa no rosto e xingada de ‘burra’ na sala de aula na Escola ‘Ana Maria Segura’, durante uma atividade de caça-palavras.

A Polícia Civil vai investigar uma suposta agressão e ofensa de uma professora contra uma menina, de sete anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentro de uma escola municipal em Cosmorama/SP. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 19 de março.

Segundo o BO, a menina, que é estudante do 3º ano do ensino fundamental, contou à mãe que foi agredida com um tapa no rosto e xingada de “burra” pela professora na sala de aula, durante uma atividade de caça-palavras.

A mãe disse à polícia que percebeu a alteração de comportamento da filha, após ela desenvolver crises de pânico ao ir para a escola. Questionada pela mulher, a criança confirmou a violência e disse que sente medo de ser novamente agredida.

Ainda conforme o BO, a mulher comunicou a Secretaria Municipal de Educação, que agendou uma reunião para o dia 18 de março com a família. Na ocasião, foi decidido pela direção que a criança trocaria de turno, além de voltar a ter acompanhamento da técnica de educação nas aulas.

A mãe também iniciou um acompanhamento psiquiátrico para a filha, devido aos sintomas pós-trauma. Além do TEA nível 1, a menina foi diagnosticada com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDHA) e Transtorno de Ansiedade Generalizada.

O Conselho Tutelar foi acionado. Questionada sobre o afastamento da docente e sobre as medidas adotadas dentro da Escola “Ana Maria Segura”, a Secretaria Municipal de Educação não retornou até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1