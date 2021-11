Polícia investiga denúncia de abuso sexual de idoso contra vizinha de 9 anos em Penápolis

O caso foi denunciado à polícia no sábado (27.nov), após o homem dar entrada no pronto-socorro por ter tomado vários remédios.

A polícia foi até a casa da garota que confirmou a história, dizendo que estava na casa da amiga quando o suspeito passou a mão no corpo dela. Por estar sob efeito dos remédios, o homem ainda não havia prestado depoimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que estava em um ônibus quando o homem passou a mão nos seios dela.

Com a ajuda de funcionários, a jovem conseguiu pegar os documentos do idoso e tirar fotos. Em seguida, procurou a delegacia na noite do último sábado.

O homem suspeito de cometer a importunação sexual desceu do ônibus em Birigui/SP. Ele não foi detido, mas vai ser investigado pela polícia.

*Informações/g1