Polícia investiga avó suspeita de estuprar menina em Araçatuba

Segundo a polícia, menina de 2 anos teve dores e mãe a levou ao pronto-socorro, onde indícios de estupro foram constatados.

A Polícia Civil investiga uma mulher suspeita de estuprar a neta de 2 anos, em Araçatuba/SP. O crime teria acontecido no sábado (23), mas foi registrado nesta segunda-feira (25).

Segundo a polícia, a menina apresentou dores e a mãe a levou ao pronto-socorro. No local, a menina relatou aos médicos que a avó praticou o crime durante o banho e ao dormir. Indícios de estupro foram constatados.

À polícia, a mãe disse que a menina esteve na casa da avó paterna no sábado, porque era o dia do ex-companheiro ficar com a filha.

A criança vai passar por exame de corpo de delito e o caso será acompanhado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Ninguém foi preso.

*Com informações do g1