Polícia investiga agressão a mulher encontrada ferida às margens de rodovia em Severínia

De acordo com a Polícia Civil, mulher se escondeu em valeta e pediu ajuda para guardas; homem fugiu, mas se apresentou na delegacia na terça-feira (13).

A Polícia Civil irá investigar o caso de uma mulher de 33 anos que foi encontrada ferida às margens da Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), em Severínia/SP.

Segundo a Polícia Civil, as agressões teriam ocorrido na madrugada de sexta-feira (9), depois que A.C.P.C., e o marido saíram da Festa do Peão de Severínia.

Conforme apuração, o pneu do carro do casal, um Fiat/Palio, teria furado. Durante a manutenção, o homem a agrediu com socos e chutes.

O agressor fugiu, já a vítima ficou escondida em uma valeta e pediu ajuda para uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) que passou pelo local. Ela ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro.

A Polícia Civil informou que o suspeito identificado como G.W.C., se apresentou na terça-feira (13) e não foi preso até o momento porque não houve flagrante. Um inquérito foi aberto e o caso será investigado.