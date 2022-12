Polícia investiga aborto de gêmeos na véspera de Natal em Guapiaçu

A Polícia Civil investiga um caso de aborto de gêmeos em Guapiaçu/SP na tarde do último sábado (24.dez), véspera de Natal.

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher de 38 anos passou mal e o marido dela, de 46 anos, chamou a ambulância do posto de saúde do município para socorrê-la. Ao chegar à residência, a equipe da ambulância encontrou a mulher deitada na cama e com muito sangramento.

Ainda de acordo com o documento policial, já no posto de saúde, o marido contou sobre os fetos, que estavam no banheiro da residência, um dentro do vaso sanitário e outro no chão. Uma equipe voltou à residência, tentou reanimá-los, mas não conseguiu.