Polícia instaura inquérito para investigar denúncia de estupro contra menino de 8 anos em Paraíso

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que é portadora de autismo, foi abusada sexualmente por quatro menores e um maior de idade, após sair da casa onde mora com a família para brincar em um campo de futebol.

A mãe do menino ficou sabendo do crime por meio de vizinhos, conversou com o filho e procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência. O menino foi submetido a exame de corpo de delito e será acompanhado por um psicólogo do Conselho Tutelar.