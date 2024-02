Polícia indicia suspeito de assassinar cantor a tiros durante churrasco em Votuporanga 

Segundo o inquérito concluído nesta quarta-feira (28), Gustavo Caporalini, de 39 anos, foi atingido por três tiros, após Rodrigo Marques, de 42, invadir a casa dele. O crime teria sido motivado por ciúmes após um suposto envolvimento amoroso da ex-esposa do agente penitenciário com o cantor. A mulher, inclusive, foi agredida pelo criminoso no dia anterior.

A Polícia Civil indiciou o agente penitenciário Rodrigo Marques, de 42 anos, suspeito de assassinar o cantor sertanejo Gustavo Caporalini, de 39 anos, a tiros durante um churrasco no domingo (25.fev), em Votuporanga/SP, por homicídio qualificado, lesão corporal, ameaça e tentativa de homicídio. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (28).

Segundo o delegado responsável pelo crime, Marcos Tirapelli, Rodrigo está preso preventivamente em Paulo de Faria/SP e, se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão.

Na delegacia, o pai do sertanejo, Ormélio Caporalini lembrou, em entrevista coletiva, os momentos de terror vividos após Rodrigo alvejar o filho dele. De acordo com ele, o sertanejo correu para os fundos da casa e pediu socorro.

“Ele entrou para dentro da casa, forçando a porta e sabendo quem ele ia executar. Minha esposa do outro lado estava olhando e eu fazia o sinal com a cabeça de que não tinha mais nosso filho”, lembrou emocionado o pai.

O suspeito foi preso horas depois do crime, em Campina Verde/MG. Ele confessou o assassinato. Gustavo Caporalini foi enterrado no Cemitério e Crematório Jardim das Flores, em Votuporanga.

O cantor sertanejo Gustavo estava em casa, em um churrasco com a família, quando foi baleado. De acordo com Polícia Civil, o criminoso chegou ao imóvel se apresentando como policial e, logo que Gustavo foi atender, foi alvejado.

No momento do crime, os pais, três filhos de Gustavo e um tio dele, que é policial, estavam na casa. O tio policial chegou a brigar e ser baleado pelo criminoso.

Gustavo foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o pronto-socorro da cidade. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, o sertanejo foi atendido, mas morreu às 14h18.

*Com informações do g1