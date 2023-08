Polícia indicia professor que ministrou aulas de matemática em escolas com diplomas falsos por quase 10 anos 

Desde 24 de março de 2014, homem de 32 anos dá aulas em escolas particulares e públicas de Andradina/SP, segundo a polícia. Inquérito foi concluído na terça-feira.

A Polícia Civil indiciou um professor que, por quase 10 anos, ministrou aulas em escolas públicas e particulares com diplomas falsos da graduação e mestrado em matemática, em Andradina/SP. O inquérito foi concluído na terça-feira (8.ago).

O delegado responsável pelo caso, Tadeu Aparecido Carvalho, informou que o crime foi denunciado por uma universidade de Maringá/PR, onde o professor havia prestado processo seletivo para lecionar as aulas no começo deste ano. A identidade do suspeito, de 32 anos, não foi revelada.

Conforme o delegado, os diplomas constavam que o professor concluiu a graduação e o mestrado em matemática na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), sediada em Três Lagoas, em 2006 e 2008.

Durante a investigação, a Polícia Civil questionou a universidade sobre o diploma deste professor, que informou que os documentos eram falsos e que o suspeito não constava na lista de formandos, apesar de ter estudado no local.

Ainda segundo o delegado, desde 24 de março de 2014, o criminoso dá aulas em uma escola estadual em Andradina. Com o início das investigações, no início deste ano, o professor deixou de lecionar.

“A Secretaria Municipal de Ensino publicou no Diário Oficial para que pessoas que não fossem concursadas se inscrevessem para fazer a seleção para dar as aulas. Nesse caso, a Educação recebeu a candidatura deste professor. Depois de aprovado, a contratação é feita e a escola solicita os documentos, dentre eles o diploma. Então, ele apresentou o falso e passou a dar aula”, ressaltou o delegado.

Em 2021, segundo o delegado, o professor também foi contratado para dar aula em uma escola particular na cidade, com a apresentação destes mesmos documentos falsos e com o holerite que certificava o pagamento das aulas ministradas por ele na rede pública.

A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça, na casa do professor, onde encontrou os diplomas falsos. Durante o depoimento, o delegado informou que o suspeito negou o crime.

Com o inquérito concluído por uso de documento falso, cabe ao Ministério Público decidir se oferece ou não a denúncia para a Justiça. A pena para este crime é de três a seis anos de prisão.

A Secretaria Estadual de Educação foi questionada sobre o caso, mas até o fechamento desta reportagem não havia comentado.

*Com informações do g1