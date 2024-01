Polícia flagra descarte irregular de lixo em Votuporanga 

Flagrante da Polícia Ambiental ocorreu no bairro Colinas, na zona norte; a multa pode chegar a R$ 8 mil.

Policiais militares ambientais, em atividade delegada, flagraram durante policiamento nesta quarta-feira (17.jan), dois veículos descartando resíduos e entulho no bairro Colinas, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, no local os policiais flagraram os infratores descartando em área pública, resíduos sólidos, tais como: sofá, mesa, cadeira, contas de água, luz e restos de construções.

O descarte de resíduos sólidos deve ser feito em locais autorizados, como nos três Ecotudos distribuídos pelo município, que está disponível a toda população, sem custo. A proibição tem amparo na Lei Municipal 5725/15 e a multa é de R$ 8 mil.

O Ecotudo Norte, na zona norte, está localizado na Avenida Sete, 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Sul, na zona sul, está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras I. Já o Ecotudo Oeste, na zona oeste, está localizado no alto da vicinal Nelson Bolotário (Subida da Morte).