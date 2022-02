Polícia fiscaliza rodovias do noroeste paulista na ‘Operação Carnaval’ 

Operação é realizada a partir da meia-noite desta sexta-feira (25) e vai até as 23h59 de quarta-feira (2), segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) deflagrou nesta sexta-feira (25.fev) a “Operação Carnaval 2022” para fiscalizar as rodovias do noroeste paulista. Ação é realizada desde meia-noite desta sexta-feira e vai até as 23h59 de quarta-feira (2.mar), segundo a PRE.

O objetivo da operação é coibir as infrações de trânsito, como embriaguez e uso do celular ao volante, para reduzir o número de acidentes nas estradas, já que o número de veículos nas estradas deve aumentar durante o período de carnaval.

Confira a previsão dos horários de maior tráfego nas rodovias: