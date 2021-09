Polícia Federal prende suspeito de pilotar avião que caiu com cerca de 300 quilos de cocaína 

Aeronave saiu da Bolívia, foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e caiu em Brasnorte/MT. Piloto conseguiu fugir, mas foi preso no último dia 21 de setembro em Catanduva/SP.

Um jovem de 19 anos foi preso preventivamente em Catanduva/SP suspeito de ser o piloto do avião que caiu com aproximadamente 300 quilos de cocaína em Brasnorte/MT.

De acordo com a Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP, a prisão foi feita no último dia 21 de setembro durante cumprimento de mandado expedido pela 5ª Vara Federal de Cuiabá/MT.

O avião saiu da Bolívia e foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB) no dia 7 de setembro.

O piloto caiu após tentar fazer um pouso forçado em um campo aberto de Brasnorte. O copiloto foi preso no mesmo dia, mas o piloto conseguiu fugir.

Ainda segundo a Polícia Federal, o jovem de 19 anos foi identificado durante investigação e preso preventivamente no aeroclube de Catanduva.

“Essa atividade faz parte de esforço conjunto e integrado das forças envolvidas para a repressão a voos ilícitos de pequenas aeronaves carregadas com drogas oriundas dos países vizinhos”, disse a corporação em nota.

*Informações/g1