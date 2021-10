Polícia Federal prende 16º suspeito de participar de ataque a bancos em Araçatuba 

Policiais federais e militares cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão em Guararapes/SP. Um mandado de busca também foi cumprido em Agudos. Dois moradores de Araçatuba/SP morreram durante ação criminosa.

A Polícia Federal prendeu mais um suspeito de ter participado do mega-assalto a bancos em Araçatuba/SP, no dia 30 de agosto. A prisão foi feita em Guararapes/SP, na manhã desta quinta-feira (28), durante uma operação com apoio da Polícia Militar.

Com a ação desta quinta-feira, a PF chegou à prisão do 16º suspeito de participar do ataque de três agência bancárias no centro de Araçatuba. Duas delas foram explodidas. A ação criminosa matou dois moradores.

Ainda segundo a PF, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira. Dois mandados foram cumpridos também em Guararapes e o terceiro em Agudos/SP. Desde o início das investigações foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão.

Também foram cumpridas duas ordens judiciais para coleta de material biológico. Além dos agentes federais, participaram da operação policiais do Baep.

Terror em Araçatuba

Criminosos fortemente armados atacaram três agências bancárias no Centro de Araçatuba, no início da madrugada do dia 30 de agosto. A ação durou duas horas, entre ataque às agências, tiroteio e fuga.

A quadrilha rendeu moradores e os usou como escudo humano. Imagens feitas por câmeras de segurança mostram alguns moradores andando pelas ruas sob a mira das armas dos criminosos e outros sobre os carros durante a fuga. Dois moradores morreram durante a ação criminosa, além de um criminoso.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas um jovem que teve os pés amputados após ser atingido por um explosivo deixado nas ruas pela quadrilha. O grupo criminoso espalhou dezenas de bombas que eram acionadas por sensor e celular.

Veja o resumo do crime:

Grupo de 30 criminosos atacou três agências bancárias . Em duas delas, os bandidos conseguiram levar dinheiro; a terceira teve apenas os vidros atingidos por tiros ; o valor não foi informado;

Veículos foram incendiados para fechar vias e atrapalhar a chegada da polícia;

Criminosos fizeram moradores e motoristas reféns , sendo que algumas das vítimas foram feitas de “escudo humano” ; grupo também usou drone para monitorar a chegada da polícia;

Três pessoas morreram na cidade , entre elas, um criminoso; outras cinco ficaram feridas, incluindo o jovem que teve os pés amputados ;

Dois suspeitos de participar do crime morreram em outras cidades, sendo um em Sumaré e outro em Piracicaba ;

16 suspeitos foram presos ;

Ruas do Centro de Araçatuba foram isoladas , pois explosivos foram espalhados pela cidade; Gate apreendeu 98 bombas ; trabalho para detonar e desativar levou mais de 30 horas ;

Explosivos deixados por criminosos tinham sensores para ativar explosões; outros eram acionados a distância (mensagem ou ligação).

*Informações/g1