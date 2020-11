Polícia Federal faz operação contra o tráfico internacional

Rede do narcotráfico movimentou mais de R$ 400 milhões com envio de droga para Europa.

A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira (23) pelo menos 12 mandados de busca e apreensão e de prisão em São José do Rio Preto e região.

Agentes foram até um condomínio de luxo na região leste da cidade. Policiais apreenderam armas e dinheiro.

Policiais da PF de Araçatuba também foram cumprir dois mandados no município, um de busca e outro de prisão, relacionado ao mesmo alvo. Mas segundo a PF da cidade, as equipes foram cumprir o mandado de prisão, mas o alvo está em São Paulo e ninguém foi preso, apenas apreensão de material.

Os mandados são de uma operação encabeçada pela Polícia Federal do Paraná, contra o tráfico internacional de drogas. São mais de 100 mandados, entre busca e prisão, em uma das maiores do ano em quantidade de mandados judiciais.

A investigação Enterprise, que tem como uma das ações combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, durou dois anos. Nesse período, a Polícia Federal apreendeu cerca de 50 toneladas de drogas desse grupo criminoso.

A PF informou que a operação é uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros, já que se trata de uma organização criminosa especializada no envio de cocaína para a Europa.

Ainda conforme a PF, estão sendo sequestrados aproximadamente R$ 400 milhões em bens do narcotráfico, como aeronaves, imóveis e veículos de luxo.

O esquema utilizado pelos criminosos consistia na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil e no exterior com uso de vários laranjas e empresas fictícias, a fim de dar aparência lícita ao lucro do tráfico.