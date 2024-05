Polícia Federal de Jales tem novo chefe 

Um dos principais desafios para o ano de 2024 são as eleições municipais.

Na última quinta-feira (9.mai) foi publicado no Diário Oficial da União a nomeação do Delegado de Polícia Federal (DPF), Haroldo Barcos Burghetti, para a função de Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP. O DPF Haroldo assumirá a função em substituição ao DPF Alexandre Manoel Gonçalves, que será designado para atuar em outra unidade da PF em São Paulo.

Haroldo Barcos Burguetti é paulista da cidade de Cafelândia/SP e tomou posse como Delegado Federal na Polícia Federal em 2007, quando assumiu as funções em Cáceres/MT, e posteriormente foi transferido para a unidade da PF em Jales/SP.

Um dos principais desafios para o ano de 2024 são as eleições municipais, época em que a Polícia Federal tem um aumento expressivo na demanda para a apuração de eventuais crimes eleitorais em sua área.

A unidade da PF em Jales atende uma circunscrição de 44 municípios nas divisas de São Paulo com os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul com população atendida de aproximadamente meio milhão de habitantes.