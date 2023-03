Polícia Federal combate comércio ilegal de cigarros eletrônicos 

Agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Santa Fé do Sul e Rio Preto.

Policiais federais fecharam o cerco ao comércio ilegal de cigarros eletrônicos e seus derivados depois de cumprirem dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (14.mar), em Santa Fé do Sul/SP e São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado, após as investigações, a Polícia Federal descobriu que os produtos chegavam a essas cidades por meio de comerciantes que também estão estabelecidos em outros pontos do Estado de São Paulo.

A Polícia Federal não informou quantas pessoas foram detidas, mas todas vão responder pelo crime de contrabando. Essa foi a segunda operação de combate ao comércio ilegal de cigarros eletrônicos no noroeste paulista nos últimos 20 dias.

Todo o material apreendido foi encaminhado até a sede da Polícia Federal em Jales/SP, responsável pelas investigações.

A fabricação destes dispositivos e acessórios é proibida e não é controlada pelas autoridades de saúde no Brasil. Eles podem ser falsificados e/ou produzidos clandestinamente sem a observação de nenhuma norma sanitária, bem como nenhum controle sobre os ingredientes utilizados, oferecendo grande risco à saúde dos consumidores.

Os jovens são as principais vítimas deste tipo de crime, pois são atraídos pelas essências e facilidade de uso do dispositivo. A importação, propaganda e a comercialização destes produtos, incluindo anúncios pela Internet também são proibidos.