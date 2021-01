Polícia Federal apreende R$ 4 mil em notas falsificadas em cidades da região

Três pessoas foram presas em Jales/SP e Santa Fé do Sul/SP.

Em menos de 24 horas, a Polícia Federal realizou duas apreensões de notas falsas nas cidades de Santa Fé do Sul/SP e Jales/SP. Três pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a Polícia Federal, investigações começaram a ser feitas depois de agentes receberam informações que apontavam a comercialização das notas falsas pelos Correios.

Na quinta-feira (7), um casal foi preso com R$ 3 mil em Santa Fé do Sul. Já nesta sexta-feira (8), um empresário foi preso com R$ 1 mil em Jales.

Os três suspeitos confessaram que receberam as cédulas falsas pelos Correios. Eles foram levados à delegacia e encaminhados para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.

*Com informações do g1