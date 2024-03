Polícia Federal apreende celular de morador de Parisi 

Ele é suspeito de participar de rede de exploração sexual infantojuvenil na internet.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5.mar), a Operação Eurus, fruto de investigação para reprimir a prática de crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil pela internet.

Em Parisi/SP, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Jales/SP, com o objetivo de apreender celulares, computadores e mídias com arquivos de informática que possam conter vídeos e/ou imagens armazenados ou que foram disponibilizados na internet, relacionados à prática de crimes de exploração e abuso sexual infantojuvenil, além de outros elementos de prova. No local, os agentes apreenderam um celular que será encaminhado ao setor técnico-científico para a realização de perícia.

A operação foi batizada de Eurus em alusão a um dos grupos utilizados para a troca do material de abuso sexual infantojuvenil. Além de investigações deste tipo, advindas de outras fontes, a Polícia Federal vem desenvolvendo também uma operação permanente chamada “Anjo Dourado”, dedicada exclusivamente à repressão de crimes de abuso sexual infantil praticados por meio da internet, efetuando um monitoramento constante da eventual prática destes crimes e já tendo realizado diversas operações e prisões em flagrante em virtude disso.