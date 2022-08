Polícia faz reconstituição da morte de casal após discussão por som alto 

Mirlene Gonçalves e Robson Leandro Fioroto foram encontrados com marcas de tiros, em Birigui/SP. Polícia Civil aguarda perícia para concluir as investigações.

A Polícia Civil realizou a reconstituição do assassinato de um casal de Birigui/SP, na manhã desta quarta-feira (3.ago).

Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram à polícia que as vítimas e o suspeito discutiram por causa de som alto, no dia 9 de julho.

Os corpos de Mirlene Gonçalves e Robson Leandro Fioroto foram encontrados com marcas de tiros. A mulher foi atingida na cabeça, enquanto o companheiro foi baleado nas costas.

O autor do crime, vizinho do casal, apresentou na delegacia no dia 12 de julho. À polícia, ele disse que chegou em casa com o som do carro alto. Por isso, a vizinha teria invadido a residência dele, o ofendido e o ameaçado.

Em seguida, a mulher voltou para a casa dela. Acreditando que ela buscaria alguma arma, o suspeito pegou uma carabina sem documentação e alegou à polícia que disparou contra os vizinhos para se defender de uma possível agressão.

No depoimento, o homem afirmou que não tinha a intenção de matar as vítimas e que estava arrependido.

O delegado Eduardo Lima de Paula informou que aguarda a conclusão da perícia e que deve encerrar as investigações com a representação pela prisão preventiva do investigado.

*Com informações do g1