Polícia faz reconstituição da morte de adolescente de 15 anos; ex-padrasto foi preso 

Corpo de Ana Cristina da Silva foi encontrado enterrado às margens da Rodovia Feliciano Salles Cunha, entre Mirassol e Neves Paulista. Homem disse à polícia que cometeu o crime por “medo de que ela contasse para alguém que era abusada sexualmente por ele”.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) fez nesta terça-feira (29.ago) a reconstituição da morte da adolescente de 15 anos que foi encontrada enterrada às margens da Rodovia Feliciano Salles da Cunha, entre Mirassol/SP e Neves Paulista/SP.

Ana Cristina da Silva desapareceu no dia 27 de julho, em São José do Rio Preto/SP, e o corpo foi encontrado no dia 4 de agosto depois que o ex-padrasto da adolescente confessou o crime.

À Polícia Civil, André José da Silva, de 37 anos, disse que cometeu o crime por “medo de que ela contasse para alguém que era abusada sexualmente por ele”.

O homem chegou a acompanhar a mãe de Ana Cristina durante o registro do boletim de ocorrência do desaparecimento. Porém, durante as investigações, foi apontado como suspeito.

O ex-padrasto deve responder por homicídio, ocultação de cadáver, além de outro inquérito que já tramitava na Justiça por estupro. Ele foi preso preventivamente e continua à disposição da Justiça.

*Com informações do g1