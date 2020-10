Polícia faz operação contra furto de gado na região noroeste paulista

Quadrilha furtava o gado para enviar para outras regiões.

A Polícia Civil de Jales, faz na manhã desta quarta-feira, 14, uma operação contra furto de gado em várias cidades da região noroeste paulista. Seis pessoas foram presas até as 8h30 desta quarta.

Os policiais estão em Araçatuba, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão. Os seis presos estão à disposição da Justiça e uma caminhonete foi apreendida.

De acordo com a investigação da polícia, a quadrilha agia de noite nas fazendas para furtar o gado, usando inclusive caminhões boiadeiros. Os integrantes da quadrilha têm conhecimento no trato com o animal.

Segundo a polícia, em apenas uma fazenda, em Dolcinópolis, foram furtadas 90 cabeças de gado, em um prejuízo de R$ 200 mil. Depois de furtado, o gado era revendido em outras regiões e Estados.

A polícia vai ouvir todos os presos e as investigações continuam. Fonte: g1.globo.com